Серия Postal никогда не выйдет на Xbox из-за шутки разработчиков про Starfield ©

Разработчики из студии Running With Scissors известны не только своей провокационной серией Postal, но и достаточно неформальным стилем общения в социальных сетях. Команда уже несколько раз открыто вступалась за защиту пиратства, издевалась над феноменом "консольных войн" и открыто шутила над оптимизацией Starfield. Последние две темы обернулись серьезными последствиями для Running With Scissors. Из-за одной шутки про Starfield серия Postal никогда не доберется до консолей Xbox.

Ранее в этом году студия Running With Scissors заявила, что компания Microsoft отказалась от сотрудничества и выпуска на своих консолях любых частей Postal. Тогда разработчики не стали раскрывать подробности, и многие предположили, что это связано с высокой степенью насилия в игре и табуированных темах. Однако истинная причина может крыться в избирательной политике Microsoft.

В недавнем сообщении представители Running With Scissors подтвердили очередной отказ со стороны Microsoft на выпуск Postal 4: No Regerts для Xbox. Разработчики отметили, что лично они ничего не имеют против этой консоли и стараются поддерживать сообщество на всех платформах, но издатель не позволяет им выпустить свою игру.

Мы любим наших фанатов на ВСЕХ платформах. Мы просто были отклонены.

— сообщили в Running With Scissors.

Похоже, что такое решение Microsoft связано с постоянным троллингом разработчиков Postal. Студия Running With Scissors в прошлом активно критиковала Microsoft и Sony за разжигание ненависти в сообществе игроков из-за выбора консолей, а шутка над Starfield стала последней каплей для руководства компании.