В POSTAL 4: No Regerts стал доступен кооперативный режим

POSTAL 4: No Regerts, шутер от первого лица с открытым миром, разрушающий общественные нормы, из известной франшизы Running With Scissors, теперь доступен в полноценном кооперативном режиме на ПК в Steam.

Окунитесь в хаос в причудливой песочнице Эденсина, на этот раз с отрядом таких же отщепенцев. Пройдите всю кампанию в команде до четырёх созданных вами персонажей POSTAL, выбрав себе имя, одежду и голос — среди вариантов есть легендарный оригинальный актер озвучки Рик Хантер, Кори Круз из Half-Life: Through the City, Зак Уорд из Rise of the Tomb Raider и легендарный Джон Сент-Джон из Duke Nukem.

Попробуйте справиться с обычной повседневной работой с 9 до 5 — пока последствия ваших решений, комические катастрофы и поистине невероятный арсенал оружия не превратятся в классический хаос в стиле POSTAL. Устройте беспорядок в любом желаемом стиле игры с полной свободой действий. Будьте пацифистом или агрессивным спасителем.

Зарабатывайте деньги, выполняя задания и подработки, например, устанавливая биде, или помогайте американцам бежать в Мексику в поисках работы. Используйте объединённые усилия команды, чтобы решить, как действовать в каждой ситуации.

Эденсин — ваша игровая площадка. Используйте публичное мочеиспускание как оружие, метайте бумеранги-мачете или устанавливайте порядок с помощью четырёхствольный дробовика Fournicator. Добавьте к этому фирменные бонусы POSTAL и не забудьте про собачьи лакомства, если вы предпочитаете, чтобы грязную работу выполнила армия боевых собак.

POSTAL 4: No Regerts в настоящее время доступна на ПК в Steam, GOG и Green Man Gaming, включая поддержку английского, польского, русского, упрощенного китайского, французского, итальянского, немецкого, испанского, японского и турецкого языков.