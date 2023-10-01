В сети появился трейлер анонсирующий кооперативный режим на четырех человек в Postal 4: No Regerts

Running With Scissors опубликовали новый трейлер, в котором показали кооперативный режим игры для Postal 4: No Regerts. Играть в сатирический боевик смогут четыре игрока одновременно. Помимо выполнения квестовых заданий и поиска предметов, игроки смогут использовать транспорт. Судя по всему, кооперативный режим подразумевает прохождение игры несколькими игроками одновременно. Можно заметить, что внешность персонажей различается не только одеждой, но и ее цветами, что говорит о возможном появлении разных версий главного героя игры - Чувака, который уже представлен в игре в трех вариантах.
Дата релиза кооператива неизвестна. В качестве музыкальной темы трейлера была использована песня "Martyr" исполнителя Gridlokt.
Postal 4: No Regerts - сатирический экшен, высмеивающий стереотипный американский образ жизни, современные игровые условности и и саму серию Postal. Игра вышла в раннем доступе в октябре 2019 и получила негативные отзывы критиков. На данный момент игра доступна в Steam и GOG, а также на PlayStation 4 и 5.
Думаю в онлайн будут заходить по приколу с друзьями на паруу часиков, а потом выйдут. Не думаю что кто то серьёзно будет проходить.
Будут играть, потому что и раньше были любители треша, особенно польского
Они никуда не делись судя по популярности одной дырявой игры
Я больше скажу, современный треш обороты, благодаря польской конторки, издателя PlayWay
Ну... выглядит как ленивое дерьмо.
Как и все игры по посталу, но в этом их прелесть
С каких это пор, треш стал прелестью, вкусы капрофагов не приветствуются
Тебе сколько лет? 13? В нулевых все восхищались посталом из за ее жестокости и свободы действия (за исключением людей с моральными ценностями). Раньше мы играли в игры, а не спорили о чужих вкусах.
Уверен, если покопаться в твоих интересах, то всплывет не мало фекальных масс.
До сих пор анимации физика и арт-дизайн хуже чем в Постал 2