В сети появился трейлер анонсирующий кооперативный режим на четырех человек в Postal 4: No Regerts

Прошло несколько лет после событий, которые опустошили некогда гордый город, известный как Парадиз. Единственные двое, кто ушёл от разрушительного катаклизма, несчастный человек, известный как Чувак и его верный спутник Чамп, бесцельно проезжающие через палящие пустыни Аризоны в поисках нового места, которое можно назвать домом.

Вскоре дуэт находит незнакомый и ослепительный город, который манит их. Какие перспективы ждут их внутри? Известность? Фортуна? Эденсин уже ждёт вас!

