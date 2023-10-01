на главную
об игре
Postal 4: No Regerts 14.10.2019
6.3 226 оценок

В сети появился трейлер анонсирующий кооперативный режим на четырех человек в Postal 4: No Regerts

©
Geeksquirrel
Новости

Running With Scissors опубликовали новый трейлер, в котором показали кооперативный режим игры для Postal 4: No Regerts. Играть в сатирический боевик смогут четыре игрока одновременно. Помимо выполнения квестовых заданий и поиска предметов, игроки смогут использовать транспорт. Судя по всему, кооперативный режим подразумевает прохождение игры несколькими игроками одновременно. Можно заметить, что внешность персонажей различается не только одеждой, но и ее цветами, что говорит о возможном появлении разных версий главного героя игры - Чувака, который уже представлен в игре в трех вариантах.

Дата релиза кооператива неизвестна. В качестве музыкальной темы трейлера была использована песня "Martyr" исполнителя Gridlokt.

Postal 4: No Regerts - сатирический экшен, высмеивающий стереотипный американский образ жизни, современные игровые условности и и саму серию Postal. Игра вышла в раннем доступе в октябре 2019 и получила негативные отзывы критиков. На данный момент игра доступна в Steam и GOG, а также на PlayStation 4 и 5.

7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
tinsoman

Думаю в онлайн будут заходить по приколу с друзьями на паруу часиков, а потом выйдут. Не думаю что кто то серьёзно будет проходить.

0
Understanding the Truth

Будут играть, потому что и раньше были любители треша, особенно польского

0
Famiclone Understanding the Truth
особенно польского

Они никуда не делись судя по популярности одной дырявой игры

0
Understanding the Truth Famiclone

Я больше скажу, современный треш обороты, благодаря польской конторки, издателя PlayWay

0
60plus

Ну... выглядит как ленивое дерьмо.

-1
Famiclone

Как и все игры по посталу, но в этом их прелесть

0
Understanding the Truth Famiclone

С каких это пор, треш стал прелестью, вкусы капрофагов не приветствуются

0
Алан Битаров Understanding the Truth

Тебе сколько лет? 13? В нулевых все восхищались посталом из за ее жестокости и свободы действия (за исключением людей с моральными ценностями). Раньше мы играли в игры, а не спорили о чужих вкусах.

0
Алан Битаров Understanding the Truth

Уверен, если покопаться в твоих интересах, то всплывет не мало фекальных масс.

0
ToOldforTHIS

До сих пор анимации физика и арт-дизайн хуже чем в Постал 2

-2