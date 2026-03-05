Дополнение These Sunny Daze для POSTAL: Brain Damaged выйдет на консолях 16 марта

Издательство Running With Scissors и разработчики из студии Hyperstrange объявили дату выхода дополнения These Sunny Daze для шутера POSTAL: Brain Damaged. Релиз на PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch состоится 16 марта 2026 года. На ПК расширение доступно с 9 сентября 2025 года.

Сюжет новой главы отправляет главного героя в отпуск. Однако отдых прерывается по вине нового президента и кражи арсенала оружия. Игрокам предстоит вернуть свои пушки и сразиться с новыми врагами на залитых солнцем локациях. В дополнении добавлено 5 новых видов оружия и новая механика липкой руки для перемещения по уровням. Пользователи встретят как новых противников, так и знакомых персонажей из оригинальной игры.