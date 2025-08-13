POSTAL: Brain Damaged получит дополнение These Sunny Daze 9 сентября на ПК, а позднее в 2025 году - на PS5, PS4 и Switch

Издатель Running With Scissors и разработчик Hyperstrange объявили, что дополнение «These Sunny Daze» для POSTAL: Brain Damaged выйдет на ПК в Steam и GOG 9 сентября, а затем на PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch в конце 2025 года.

Основатель Running With Scissors Винс Деси заявил:

Фанаты уже давно ждут следующую главу POSTAL: Brain Damaged . «These Sunny Daze» возвращает Чувака из POSTAL в мир бумер-шутеров с абсурдным арсеналом, и мы с нетерпением ждём возможности выпустить его в свет во вторник, 9 сентября!

POSTAL: Brain Damaged - These Sunny Daze продолжает традицию крутого бумер-шутера из базовой игры. Стреляйте, атакуйте и скользите по уровням, уничтожая всех врагов на своём пути. Используйте новые липкие руки Чувака, чтобы притягивать врагов к себе для рукопашной схватки, или подталкивайте Чувака вперёд в платформенных испытаниях. Замените фруктовый коктейль на дробовик Wiener-Grinder и вершите правосудие, устроив кулинарную бойню во время летних каникул, полных адских приключений.