POSTAL: Brain Damaged выйдет на PS5 и PS4 в 2023 году

Бумер-шутер POSTAL: Brain Damaged выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 4 в 2023 году, сообщили издатель Running With Scissors, издатель и разработчик Hyperstrange и разработчик CreativeForge Games.
Этот спин-офф любимой фанатами франшизы заведет вас дальше в кроличью нору, чем любая предыдущая игра серии. Вы больше не в раю, и все становится странным, поскольку POSTAL: Brain Damaged происходит в извращенной психике самого Чувака.
Несмотря на верность фирменному тону и юмору POSTAL, игра сильно отличается от всех предыдущих игр серии. Вы получаете быстрое, сложное и полное разнообразных, тщательно проработанных врагов и окружение.
POSTAL: Brain Damaged впервые вышла на ПК в Steam и GOG 9 июня 2022 года.