Недавно анонсированная POSTAL: Bullet Paradise отменена после негативной реакции сообщества на ИИ

Компания Running With Scissors объявила, что полностью закрыла проект POSTAL: Bullet Paradise, который она собиралась издавать, но не разрабатывала самостоятельно. По словам студии, после анонса она получила волну негативных отзывов от сообщества — игроки указали, что в проекте, вероятно, использованы ИИ-сгенерированные материалы. Это, по мнению RWS, нанесло серьёзный ущерб бренду и репутации компании.

Разработчики заявили, что доверие к команде, работавшей над игрой, подорвано, и потому они решили окончательно «убить» проект. При этом Running With Scissors подчеркнули, что всегда были прозрачны с фанатами и считают их частью команды.

Студия также заверила, что занимается новыми проектами, о которых расскажет ближе к 2026 году, и благодарит игроков за постоянную поддержку франшизы POSTAL.