POSTAL: Bullet Paradise игра отменена
Шутер, Инди, От первого лица, Юмор, Кооператив
3.5 2 оценки

Недавно анонсированная POSTAL: Bullet Paradise отменена после негативной реакции сообщества на ИИ

monk70 monk70

Компания Running With Scissors объявила, что полностью закрыла проект POSTAL: Bullet Paradise, который она собиралась издавать, но не разрабатывала самостоятельно. По словам студии, после анонса она получила волну негативных отзывов от сообщества — игроки указали, что в проекте, вероятно, использованы ИИ-сгенерированные материалы. Это, по мнению RWS, нанесло серьёзный ущерб бренду и репутации компании.

Разработчики заявили, что доверие к команде, работавшей над игрой, подорвано, и потому они решили окончательно «убить» проект. При этом Running With Scissors подчеркнули, что всегда были прозрачны с фанатами и считают их частью команды.

Студия также заверила, что занимается новыми проектами, о которых расскажет ближе к 2026 году, и благодарит игроков за постоянную поддержку франшизы POSTAL.

Комментарии:  4
Ваш комментарий
Carissa7517
Да пох на ИИ, че докопались до него, если граммотно использовать и игра получилась бы норм, то почему нет

2
Spillik

Потому что никто не будет его грамотно использовать.

5uperNova

Им бы вообще сделать некое переосмысление, графически и сам подход, ибо шутки Postal сейчас, уже не вызывают какого-то гыка, смотреться просто как бред сивой кобылы

Генерал Анатолий
Это, по мнению RWS, нанесло серьёзный ущерб бренду и репутации компании.

В макдоналдс теперь сходить не получится лишний раз?