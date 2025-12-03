Running With Scissors анонсировала кооперативный шутер Postal: Bullet Paradise в жанре bullet-heaven

Студия Running With Scissors совместно с командой разработчиков Goonswarm Games официально представила новую игру в своей знаковой вселенной под названием Postal: Bullet Paradise. Проект позиционируется как шутер от первого лица с элементами bullet-heaven, ориентированный на кооперативное прохождение и высокую реиграбельность.

Согласно описанию от авторов, действие игры развернется в сатирической антиутопии, которую создатели иронично называют Дерьмовым будущим. В этом мире царит навязанный позитив, повсеместная слежка и жесткая система социального рейтинга. Главный герой, Чувак, пытается просто отдохнуть, но автоматизированные системы правопорядка помечают его как угрозу из-за недостаточного уровня радости, что вынуждает протагониста вступить в неравный бой с роботами, мутантами и корпоративными агентами.

Одной из ключевых особенностей Postal: Bullet Paradise станет возможность выбрать персонажа из одиннадцати доступных версий Чувака, взятых из различных игр серии, включая классические части и спин-офф Brain Damaged. Каждый вариант героя будет обладать собственными уникальными характеристиками, перками и стартовым снаряжением. Геймплей строится на уничтожении сотен врагов одновременно, уклонении от тысяч снарядов и использовании кустарного оружия, которое можно улучшать прямо в процессе забега.

Проект поддерживает сетевой кооператив, позволяющий группе до 4 игроков совместно проходить миссии и сражаться с боссами. Разработчики обещают сохранить фирменный черный юмор серии, множество отсылок к поп-культуре и абсурдные ситуации. Релиз Postal: Bullet Paradise запланирован на третий квартал 2026 года для персональных компьютеров в сервисе Steam. Позднее ожидается выход версий для консолей PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.