Нуар-детектив The Posthumous Investigation получил новое окно релиза - выход запланирован на первый квартал 2026 года

Студия представила свежий трейлер The Posthumous Investigation — мистического детективного приключения, действие которого разворачивается в нуарной Бразилии. Игрокам предстоит расследовать убийство богача Браса Кубаса, оказавшись в загадочной временной петле. Используя её сверхъестественные особенности, можно раскрывать мотивы, проверять версии и каждый раз по-новому влиять на ход расследования.

Игра вдохновлена произведениями классика бразильской литературы Мачадо де Ассиса, а потому уделяет особое внимание психологизму, повествованию и необычной структуре сюжета.

The Posthumous Investigation выйдет на ПК (Steam) в 1 квартале 2026, а бесплатный пролог доступен уже сейчас.