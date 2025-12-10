ЧАТ ИГРЫ
The Posthumous Investigation 2026 г.
Адвенчура, Логические, Инди
2 1 оценка

Нуар-детектив The Posthumous Investigation получил новое окно релиза - выход запланирован на первый квартал 2026 года

IKarasik IKarasik

Студия представила свежий трейлер The Posthumous Investigation — мистического детективного приключения, действие которого разворачивается в нуарной Бразилии. Игрокам предстоит расследовать убийство богача Браса Кубаса, оказавшись в загадочной временной петле. Используя её сверхъестественные особенности, можно раскрывать мотивы, проверять версии и каждый раз по-новому влиять на ход расследования.

Игра вдохновлена произведениями классика бразильской литературы Мачадо де Ассиса, а потому уделяет особое внимание психологизму, повествованию и необычной структуре сюжета.

The Posthumous Investigation выйдет на ПК (Steam) в 1 квартале 2026, а бесплатный пролог доступен уже сейчас.

Комментарии:  1
Иваныч из Тулы

Выглядит и звучит интересно 👍

1