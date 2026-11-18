Для Potato Please выпустили неофициальный мод «Совместная смена», добавляющий в игру сетевой кооператив. Теперь игроки могут собраться на одной виртуальной кухне, вместе чистить картошку, выполнять задания и обустраивать рабочее пространство. Правда, пока мод находится на ранней стадии разработки, поэтому без технических проблем не обходится.

Для совместной игры потребуется Steam-версия Potato Please 1.0.4. Всем участникам необходимо установить одинаковую сборку модификации, после чего открыть раздел «Кооператив» в главном меню и создать лобби. Собрать компанию друзей нужно до начала смены — затем можно приступать к работе на общей кухне.

Сейчас доступна бета-версия 0.7.8. Разработчики предупреждают о возможных ошибках и рассинхронизации между игроками. Кроме того, на данный момент совместный переход в финал смены ещё не работает. Если во время игры возникнут проблемы, пользователи могут воспользоваться кнопкой «Собрать логи» в меню кооператива — она поможет подготовить данные для диагностики неполадок.

Таким образом, даже обычная работа с картошкой в Potato Please теперь может превратиться в коллективное занятие. Пока мод сложно назвать полностью готовым решением, но он уже предлагает возможность разделить рутинные обязанности с друзьями. Тем, кто захочет попробовать кооператив, стоит учитывать бета-статус модификации и возможные технические сбои.