Для симулятора алхимика Potion Craft: Alchemist Simulator вышло масштабное обновление "Зачарованный Сад 2.0"

Российская студия niceplay games представила масштабное обновление для своего популярного симулятора алхимика Potion Craft: Alchemist Simulator. Новая версия под названием «Зачарованный Сад 2.0» привносит в игру множество изменений, связанных с выращиванием ингредиентов, алхимическими механиками и декоративными элементами.

Обновление значительно переработало механику сада: теперь игроки смогут самостоятельно выбирать, какие травы и грибы выращивать. Для ухода за растениями добавлена возможность их полива. Кроме того, в новых участках сада можно добывать камни и кристаллы, что расширяет доступ к редким ингредиентам.

Игроки могут вложить опыт в 50 новых талантов, а также при необходимости сбросить билд за золото, чтобы опробовать новые стратегии. Также появилась возможность настраивать внешний вид лавки, переставляя мебель и добавляя элементы декора.

С введением нового растворителя — вина — геймплей становится еще интереснее. Он открывает доступ к уникальным рецептам на расширенной алхимической карте, что подталкивает к экспериментам.

Разработчики также добавили финальные главы сюжетной кампании, встречи с новыми торговцами и посетителями, среди которых выделяется ныряльщик Дейв. Для разнообразия игры введено четыре уровня сложности, чтобы игроки могли выбрать подходящий для себя ритм.

Хотя обновление сохраняет совместимость с предыдущими сохранениями, разработчики рекомендуют начать игру заново, чтобы полностью ощутить все новшества. Работа над игрой продолжается, и игрокам обещают новые ингредиенты, рецепты и улучшения.