Симулятор алхимика Potion Craft добрался до PlayStation и Nintendo Switch

Пришло время снова собрать свою книгу рецептов, травы и инструменты вокруг котла, ведь Potion Craft стала доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Если вы когда-нибудь хотел открыть магазин зелий, взгляните на новый трейлер:

Путешествуя по миру в поисках своей судьбы, вы натыкаетесь на заброшенный дом, когда-то принадлежавший алхимику, – со всем оборудованием, оставшимся нетронутым. Это прекрасная возможность пустить корни в качестве начинающего алхимика и начать изучать различные виды алхимии между различными ингредиентами.

Это не единственные эксперименты, которые вам придется провести: управление отношениями с клиентами — это еще один тип алхимии. Когда ваш котел начнет кипеть, к вам придут рыцари, бандиты и простые горожане со своими особыми просьбами. Их вопросы не всегда будут простыми, и вам придется угадать, какую смесь они хотят.