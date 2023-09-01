Анонсировано дополнение Back to the Future Special Pack для симулятора уборки PowerWash Simulator

Издательство Square Enix Collective и разработчик FuturLab анонсировали дополнение PowerWash Simulator — Back to the Future Special Pack, которое, как вы уже, должно быть, догадались, посвящено кинофраншизе «Назад в будущее». Аддон поступит продажу до конца текущего года по цене 8 долларов.
«Назад в будущее» — это интеллектуальная собственность мечты, — заявила в пресс-релизе генеральный директор студии FuturLab Кирсти Ригден — Это новое сотрудничество дает нам возможность перенести наших игроков в совершенно неожиданное место… в прошлое, будущее и настоящее!
В новом специальном пакете «Назад в будущее» игроки получат возможность путешествовать во времени, чтобы отмыть культовые декорации и реквизит, вдохновленные франшизой «Назад в будущее» от Universal Pictures и Amblin Entertainment, включая фургон Дока Брауна, Машину времени Делориан, Часовую башню Хилл-Вэлли, Театр Холомакс и Поезд времени Дока. Кроме того, в игре появится десять новых «ачивок».