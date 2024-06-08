Этим летом игроки PowerWash Simulator применят свои навыки чистки в Стране чудес

Популярный симулятор мойки PowerWash Simulator скоро отправит игроков в новое необычное приключение — на этот раз в Стране чудес. Грядущее дополнение, которое выйдет этим летом, перенесёт игроков в красочный и причудливый мир, вдохновлённый классической сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Спустившись по кроличьей норе, геймеры окажутся в по-настоящему фантастическом мире психоделических красок, максималистского декора и невообразимых локаций. Здесь привычная логика и здравый смысл отходят на второй план — вы не всегда сможете понять, что именно предстоит отмыть. То ли это ковёр, то ли гигантские часы? Морковка или чашка? А может быть, и то, и другое сразу? Конечно, без привычных объектов вроде стен, столов и полов тоже не обойдётся, но в Стране чудес даже у дверей есть свои двери.

Дополнение будет доступно на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X.