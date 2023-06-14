Игроки в PowerWash Simulator смогут начать драить дом Губки Боба уже с 29 июня ©

Square Enix Collective и разработчик FuturLab готовятся подкинуть игрокам новой работенки. Как уже сообщалось ранее, симулятор уборки PowerWash Simulator обзаведется новым дополнением SpongeBob SquarePants Special Pack, которое посвящено Губке Бобу — герою популярного мультфильма Nickelodeon. Аддон выйдет 29 июня и обойдется в 8 долларов, а потому порекомендовать его можно лишь самым трудолюбивым пользователям, готовым собственноручно убирать Бикини Ботом и еще платить за это деньги.

Специальный набор SpongeBob SquarePants — это любовное письмо в духе оригинального мультфильма в сотрудничестве с командой Nickelodeon. Насладитесь достопримечательностями Бикини Боттом и полностью погрузитесь в мини-кампанию, охватывающую шесть новых карт для PowerWash Simulator, включая: Раковину, Автобус Бикини Боттом, Красти Краб; Вагон Пэтти; Невидимый лодомобиль и Логово Морского Супермена и Очкарика.

Ранее сообщалось, что PowerWash Simulator обзаведется VR-версией, и тогда погружение в рутину выйдет на новый уровень.