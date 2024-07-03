PowerWash Simulator получила DLC по мотивам "Алисы в стране чудес" и новое обновление

Недавно разработчики из FuturLab сообщили, что следующий пакет DLC для PowerWash Simulator перенесет игроков в Страну чудес Алисы. Вчера DLC официально поступил в продажу. Игрокам придется приобрести новый пакет примерно за 8 долларов, но команда также выпустила новый бесплатный патч для PowerWash Simulator.

Последний патч для PowerWash Simulator от FuturLab включает в себя несколько исправлений для стабильности файлов сохранения. Эти изменения должны сделать сохранение игры с помощью функции автосохранения гораздо более надежным. Команда также исправила несколько проблем с текстурами, в частности, обновила зеленые объекты, чтобы было легче увидеть, сколько грязи вам еще предстоит отмыть. Кроме того, они обновили пользовательский интерфейс мультиплеера, чтобы было еще проще понять, как вступить в игру с друзьями.

PowerWash Simulator уже доступна на платформах PlayStation, Switch, Xbox, Meta Quest и PC.