PowerWash Simulator продолжает дарить контент: две морские карты, выбранные сообществом

PowerWash Simulator просто не останавливается на достигнутом: Шутер(?) от первого лица, в котором вы счищаете грязь с окружающей среды, чтобы она снова стала блестящей и новой, только что получил две новые бесплатные карты, и я влюбился в их летний вайб.

Аквариум и подводная лодка стали соответственно победителем второго голосования сообщества PowerWash за карты, где они выиграли у других потенциальных уровней, таких как роскошная яхта или скалодром. Хотя я бы с удовольствием посмотрел на хрустальные пещеры.



В новом уровне PowerWash вместо тесного помещения подводного аппарата вам предстоит очистить его снаружи, пока он находится в порту. Подлодка - ярко-оранжевая, научная, из тех, на которых Джимми Кэмерон из «Джекпота» спускался на «Титаник»



Аквариум — это сложное сооружение с множеством извилистых коридоров и вольеров, которые нужно убирать. Уровень внимания, который требуется при этом, может показаться чрезмерным, особенно если учесть, что это не просто уборка мест обитания, а ещё и необходимость работать со шлангом, чтобы сделать подводный мир аквариума безупречным.