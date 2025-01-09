В PowerWash Simulator добавят возможность очистить дом Уоллеса и Громита

Издатель Square Enix Collective и разработчик FuturLab анонсировали загружаемый контент Wallace & Gromit Special Pack для PowerWash Simulator, благодаря которому игрокам предоставиться шанс очистить дом знаменитых Уоллеса и Громита.

Хотя о DLC известно немного, FuturLabs говорит, что вы «отправитесь в потрясающее приключение по уборке, которое перенесет вас от очаровательных британских пригородов до безвкусных небесных тел». Дата выхода пока не определена, поэтому придется немного подождать, чтобы узнать больше.

PowerWash Simulator доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и Microsoft Store.