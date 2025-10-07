Авторы PowerWash Simulator 2 могли случайно раскрыть дату выхода: игра появится в этом месяце

Британская студия FuturLab могла случайно приоткрыть дату выхода PowerWash Simulator 2: в коротком трейлере, который быстро удалили, было видно, что релиз запланирован на 23 октября 2025 года. Пользователи Reddit сразу заметили утечку, которая вскоре подтвердила слухи о том, что игра выйдет этой осенью.

PowerWash Simulator 2 будет доступен на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2 и через Game Pass. Несмотря на переход ко второму сезону, стоимость игры останется прежней — $25 (или €25 / £20 / ¥2,970), хотя подробности по регионам пока не раскрыты.

Новая часть обещает расширенную кампанию с улучшенной графикой, локальный кооператив, новую экипировку и виды мыла, косметические предметы и даже милых котят. Для игроков на ПК уже доступна демоверсия в Steam, позволяющая попробовать обновлённый геймплей.

Разработчики планируют официально объявить дату выхода и поделиться «крайне захватывающими новостями» до конца недели, так что фанатам остаётся лишь следить за обновлениями. Утечка только усилила интерес к симулятору мойки под давлением, который готов предложить больше возможностей, чем когда-либо прежде.