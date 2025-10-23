Авторы PowerWash Simulator 2 раскрыли дорожную карту на 2026 год с тремя платными DLC

PowerWash Simulator 2 готовится подарить фанатам массу новостей: разработчики из Futurlabs представили дорожную карту на 2026 год, включая три платных DLC на основе известных IP и три бесплатных обновления под названием Caldera Chronicles. Сиквел культового симулятора уборки обещает сохранить очарование оригинала и расширить его вселенную за счёт свежего контента и неожиданных кроссоверов.

PowerWash Simulator стала феноменом в 2022 году, завлекая игроков заниматься уборкой, которая многим в реальной жизни кажется скучной. Благодаря коллаборациям с культовыми франшизами — от Tomb Raider до Shrek и Final Fantasy — игра превратила монотонное занятие в увлекательный и комедийный опыт. Сиквел анонсировали в этом году, а релиз намечен буквально на ближайшие дни.

Дорожная карта Futurlabs на 2026 год показывает, что команда планирует выпускать новые DLC каждый квартал: три бесплатных задания Caldera Chronicles и три платных, созданных на основе известных франшиз. Бесплатные обновления, вероятно, будут похожи на прошлые мини-истории типа Muckingham Files, предлагая короткие, увлекательные миссии. Платные DLC обещают безумные кроссоверы, добавляющие необычные локации, задания и костюмы — фанаты могут ожидать неожиданные миры и сюжеты для уборки.

В оставшуюся часть 2025 года команда сосредоточится на исправлениях, оптимизации и улучшении качества жизни в игре. Кроме того, планируются регулярные обновления, мероприятия для сообщества и новые косметические элементы. Рецензии на PowerWash Simulator 2 уже вышли, и критики отмечают, что сиквел сохраняет лёгкость, юмор и увлекательность оригинала.

С релизом в Xbox Game Pass игра привлечёт внимание широкой аудитории, а свежий контент обеспечит долгосрочную поддержку проекта. А поклонники уже задаются вопросом: какие вселенные будут следующими для уборки в платных DLC? Вероятно, разработчики снова удивят игроков неожиданными кроссоверами, превращая привычный процесс в ещё более яркий и весёлый опыт.