Демо PowerWash Simulator 2 уже доступно на ПК - с кошками и новым оборудованием

Студия FuturLab выпустила бесплатную демо-версию PowerWash Simulator 2 для ПК через Steam. Игроки могут оценить новые механики и инструменты в формате одиночного режима, опробовав сразу несколько свежих задач.

В демо включены две миссии — очистка грузовика для переезда и общественного учреждения, а также доступ к собственной базе. Игрокам доступны начальные мойки Prime Vista 1500 и Urban X U1, обновленная мыльная пена для более глубокого удаления грязи и новый инструмент SwirlForce Floor Cleaner, идеально подходящий для работы с большими плоскими поверхностями.

Помимо этого, в игре появилась мебель, которую можно очистить и сохранить для украшения базы, а также кошки, которых действительно можно гладить — разработчики отдельно подчеркнули, что они ждут вашего внимания.

Полная версия PowerWash Simulator 2 выйдет до конца 2025 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Switch 2, а пока демо обещает «бесконечную реиграбельность» — если вас не смутит повторение двух уровней.