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PowerWash Simulator 2 23.10.2025
Симулятор, Инди, От первого лица
6.6 39 оценок

Для PowerWash Simulator 2 анонсировали DLC по мотивам Barbie

RedDay13 RedDay13

Студия FuturLab готовит для своей игры PowerWash Simulator 2 кроссовер с культовым брендом Barbie. На странице Steam уже появилось описание набора Barbie Pack, хотя точная дата выхода пока не называется — релиз запланирован на конец 2026 года.

Дополнение предложит игрокам пять новых локаций, связанных с миром Малибу, а также тематические косметические элементы и аксессуары в стиле Barbie. Любители совместного прохождения тоже не останутся в стороне: предусмотрен как локальный кооператив на двоих с разделённым экраном, так и онлайн-режим Free Play для компании до четырёх человек.

Генеральный директор FuturLab Кирсти Ригден поделилась, что это сотрудничество стало для команды особенно увлекательным. По её словам, Barbie — бренд, который у каждого вызывает личные ассоциации: у кого-то это воспоминания из детства, у кого-то — символ яркости, творчества и фантазии. Ригден отметила, что разработчики с большим удовольствием переносили вселенную Barbie в игру и добавляли к ней собственный взгляд.

Сама PowerWash Simulator 2 уже вышла на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2, а также доступна подписчикам Game Pass. В игре есть русская локализация текста, так что поклонники на русском тоже смогут оценить будущее дополнение.

Трейлеры 10 Обновления 5
18
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
TerryTrix

Жаль саму Барби помыть не дадут 😁

6
ыпар опрао

Лучше бы полноценную новую часть выпустили.

1
ДЕНИСКА_омск

Тоесть Барби засранка получаетсо

1
physx0

Весело