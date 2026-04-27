Для PowerWash Simulator 2 анонсировали DLC по Star Wars

Разработчики PowerWash Simulator 2 представили новое крупное дополнение по вселенной Star Wars. Релиз набора запланирован на лето 2026 года — он выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

В DLC игроки возьмут на себя роль дроида-уборщика P0-W2 и займутся очисткой знаковых мест из оригинальной трилогии. Уже подтверждены несколько заданий, включая ферму Ларсов на Татуине, истребитель X-wing и мостик Суперзвёздного разрушителя.

Всего в дополнении обещают шесть локаций, а также отдельную тематическую историю. Разработчики отмечают, что это одно из самых масштабных кроссовер-событий в истории серии.