Для симулятора PowerWash Simulator 2 вышло платное дополнение по вселенной Звёздных войн

Разработчики из независимой студии FuturLab официально выпустили свежее тематическое расширение STAR WARS Pack для своего проекта. Долгожданный релиз масштабного дополнения состоялся 16 июля 2026 года одновременно на персональных компьютерах и всех актуальных консолях. Авторы представили зрелищный релизный трейлер, который наглядно демонстрирует новые грязные локации в далёкой-далёкой галактике.

Основной задачей виртуальных чистильщиков в рамках этого набора станет тщательная очистка от многовековой космической пыли легендарной техники и культовых мест из культовой кинофраншизы Джорджа Лукаса. Игрокам предстоит вооружиться мощными водяными бластерами высокого давления, чтобы вернуть первозданный блеск знаменитому кораблю «Тысячелетний сокол» и сухопутным шагоходам империи. Каждое доступное для мытья транспортное средство и все локации были воссозданы в тесном сотрудничестве со студией Lucasfilm.

Помимо знаменитых космических кораблей, пользователи смогут детально изучить и полностью отмыть от грязи культовые декорации пустынной планеты Татуин, включая знаменитый дворец Джаббы Хатта. Каждое выполненное задание будет постепенно открывать новые сюжетные текстовые сообщения от известных персонажей, рассказывающие о происходящих событиях на объектах. Расширение полностью поддерживает как одиночный режим прохождения, так и полноценный кооператив для совместной игры с верными друзьями.