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PowerWash Simulator 2 23.10.2025
Симулятор, Инди, От первого лица
6.5 41 оценка

Дополнение Barbie для PowerWash Simulator 2 получило дату выхода

GameTrailers GameTrailers

FuturLab объявила, что набор Barbie для PowerWash Simulator 2 выйдет 3 декабря 2026 года. Расширение перенесёт игроков в яркий мир Барби и предложит пять новых уровней для уборки, вдохновлённых Малибу и тематическими игровыми наборами. Среди локаций будут Дом мечты и кемпер Барби.

В дополнении появится специальный персонаж PowerWasher Barbie с розовым костюмом и тематическим оборудованием. Игроки смогут воспользоваться новыми насадками, удлинителями, очистителем поверхностей, а также подъёмником и снаряжением для спуска на верёвке, чтобы добраться до труднодоступных загрязнений.

Убирать можно будет в одиночку, вдвоём в режиме разделённого экрана или в компании до четырёх человек в свободном режиме. Barbie Pack появится не только на PlayStation 5, но и на Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Стоимость дополнения составит 7,99 евро.

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