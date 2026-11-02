Дополнение Barbie для PowerWash Simulator 2 получило дату выхода

FuturLab объявила, что набор Barbie для PowerWash Simulator 2 выйдет 3 декабря 2026 года. Расширение перенесёт игроков в яркий мир Барби и предложит пять новых уровней для уборки, вдохновлённых Малибу и тематическими игровыми наборами. Среди локаций будут Дом мечты и кемпер Барби.

В дополнении появится специальный персонаж PowerWasher Barbie с розовым костюмом и тематическим оборудованием. Игроки смогут воспользоваться новыми насадками, удлинителями, очистителем поверхностей, а также подъёмником и снаряжением для спуска на верёвке, чтобы добраться до труднодоступных загрязнений.

Убирать можно будет в одиночку, вдвоём в режиме разделённого экрана или в компании до четырёх человек в свободном режиме. Barbie Pack появится не только на PlayStation 5, но и на Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Стоимость дополнения составит 7,99 евро.