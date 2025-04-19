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PowerWash Simulator 2 2025 г.
Симулятор, От первого лица
6.3 3 оценки

FuturLab поделилась новыми подробностями PowerWash Simulator 2 в свежем трейлере

butcher69 butcher69

FuturLab поделилась новыми подробностями PowerWash Simulator 2 в свежем трейлере. Сиквел популярного симулятора выйдет в 2024 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC через Steam и Epic Games Store.

В ролике разработчики за 60 секунд объясняют ключевые особенности игры. В продолжении появятся режим карьеры, кооператив с разделением экрана, возможность строительства базы и расширенная система кастомизации. Также обещаны улучшения геймплея и новые механики.

В отличие от первой части, которую издавала Square Enix, PowerWash Simulator 2 будет выпущен самостоятельно студией FuturLab. Точная дата релиза пока не объявлена.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
etozheted
выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC через Steam и Epic Games Store.*
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