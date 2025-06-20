Город в грязи зовёт на помощь: PowerWash Simulator 2 показали в новом геймплейном трейлере

Студия FuturLab представила первый подробный геймплейный трейлер сиквела PowerWash Simulator 2 — игры, которая с 2022 года собрала более 17 миллионов поклонников. Игрокам вновь предстоит вооружиться мощными мойками и привести в порядок самые грязные и запущенные поверхности.
Релиз запланирован на конец 2025 года для Xbox Series X|S, PS5 и ПК. Вторая часть обещает сохранить расслабляющую атмосферу оригинала, добавив новые инструменты: трос для подъёма, гидравлический подъёмник и большой очиститель для масштабных задач. Теперь будет проще добираться до самых труднодоступных мест.
Также в игре появится расширенный кооперативный режим с поддержкой онлайн и локального мультиплеера на разделённом экране, что сделает совместную мойку ещё увлекательнее.
PowerWash Simulator 2 позволит не только наслаждаться процессом чистки, но и настроить домашнюю базу и даже завести милого кота-компаньона. Ждём конца 2025-го, чтобы погрузиться в мир грязи и воды!
Вот всё вот всё, что необходимо для симулятора уборки!
100% реиграбельность!
Полное погружение без VR!
Самая реалистичная графика в мире!
Максимально доступные системные требования!
Развивает физические навыки!
Выполнение ежедневных заданий может дать вам следующие бонусы:
* Увеличение комфорта персонажа — снижение стресса, улучшение настроение, повышение продуктивности действий.
* Возможность активировать бонусы и перки («Comfort Boost», «Happy Home»).
* Освобождение дополнительного пространство для хранения предметов, крафта новых вещей, установки улучшений жилища.
* Открытие слотов инвентаря или дополнительных ячеек склада.
* Получение материалов и компонентов из мусора и ненужных вещей (например, ветошь, проволока, пластик).
* Возможная находка редких предметов или ингредиентов для крафта уникальных рецептов.
* Устранение негативных эффектов вроде грязевых ловушек, спавна вредных существ или снижения характеристик персонажей.
* Уменьшение шанса возникновения пожаров или порчи имущества.
* Устранение негативных эффектов от пыли, грязи и бактерий (уменьшается риск заболеваний и инфекций).
* Улучшение визуальных эффектов, качество графики интерьера, появление уникальных декораций и предметов обстановки.
* Возможность разблокировки достижений и наград за поддержание чистоты и порядка.
* Раскрытие квестовых линий, связанных с уборкой и ремонтом дома.
* Повышение привлекательности вашего жилья перед гостями и НПС.