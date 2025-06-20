Город в грязи зовёт на помощь: PowerWash Simulator 2 показали в новом геймплейном трейлере

Студия FuturLab представила первый подробный геймплейный трейлер сиквела PowerWash Simulator 2 — игры, которая с 2022 года собрала более 17 миллионов поклонников. Игрокам вновь предстоит вооружиться мощными мойками и привести в порядок самые грязные и запущенные поверхности.

Релиз запланирован на конец 2025 года для Xbox Series X|S, PS5 и ПК. Вторая часть обещает сохранить расслабляющую атмосферу оригинала, добавив новые инструменты: трос для подъёма, гидравлический подъёмник и большой очиститель для масштабных задач. Теперь будет проще добираться до самых труднодоступных мест.

Также в игре появится расширенный кооперативный режим с поддержкой онлайн и локального мультиплеера на разделённом экране, что сделает совместную мойку ещё увлекательнее.

PowerWash Simulator 2 позволит не только наслаждаться процессом чистки, но и настроить домашнюю базу и даже завести милого кота-компаньона. Ждём конца 2025-го, чтобы погрузиться в мир грязи и воды!