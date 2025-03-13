Компания FuturLab анонсировала продолжение популярного симулятора PowerWash Simulator

Компания FuturLab анонсировала продолжение популярного симулятора мойки высокого давления — PowerWash Simulator 2. Игра выйдет в конце 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). По словам директора по дизайну FuturLab, Дэна Чекера, продолжение станет естественным развитием первой игры, предлагая игрокам новые инструменты и улучшения, которые позволят еще сильнее погрузиться в процесс очистки.

С момента выхода PowerWash Simulator в 2022 году игра завоевала более 17 миллионов игроков по всему миру. Благодаря этому успеху FuturLab смогла самостоятельно издать продолжение. В PowerWash Simulator 2 на игроков ждут новые локации и задачи, включая такие места, как Губчатая долина, Водопад Пауэр и Лубри Сити.

Сюжет игры снова разворачивается в Мукингеме, и игрокам предстоит раскрывать тайны города, очищая его от грязи. Среди нововведений — улучшенные визуальные эффекты, более эффективное мыло для трудных пятен и возможность играть в кооперативном режиме с разделённым экраном. Удовольствие от чистоты и улучшение качества жизни игроков обещают стать главными особенностями PowerWash Simulator 2.