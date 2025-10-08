Новый трейлер PowerWash Simulator 2 подтвердил дату выхода 23 октября

Вслед за утечкой, студия FuturLab официально объявила, что PowerWash Simulator 2 выйдет 23 октября 2025 года. Продолжение популярного симулятора чистоты сохранит расслабляющую атмосферу оригинала, но предложит игрокам больше инструментов, задач и возможностей для совместной игры.

В стартовую версию войдёт кампания из 38 миссий, где предстоит очищать самые разнообразные объекты — от городских улиц до причудливых архитектурных форм. Разработчики также переработали инструментарий мойщика: появятся новые насадки, улучшенные аппараты и гибкая система апгрейдов, позволяющая адаптировать стиль игры под себя. Кроме того, игроки смогут украшать и персонализировать собственную базу, заполняя её трофеями и сувенирами, найденными во время заданий.

Для желающих опробовать обновлённую механику уже доступна демоверсия в Steam. Полная игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, а в будущем получит серию бесплатных обновлений и DLC.