PowerWash Simulator 2 готовится к безумному кроссоверу с "Временем приключений"

FuturLab анонсировала первый DLC для PowerWash Simulator 2 — Adventure Time Pack, который подарит игрокам совершенно новые приключения в стиле культового мультсериала. Расширение выйдет весной 2026 года и предложит пять уникальных локаций из мира Adventure Time, включая любимых персонажей Финна, Джейка и Ледяного короля. Игрокам предстоит использовать специально созданные инструменты и оборудование, чтобы справиться с самыми причудливыми грязевыми заданиями, характерными для вселенной мультфильма.

Официально лицензированный Warner Bros, Adventure Time Pack призван добавить разнообразие в игровой процесс PowerWash Simulator 2. Каждая локация отличается прогрессивной сложностью и новыми испытаниями, которые заставят даже опытных «уборщиков» проявить смекалку и аккуратность. Расширение стоит 7,99 евро и обещает массу юмора и забавных отсылок для поклонников шоу.

«Мы очень рады сопровождать игроков в полностью математическом приключении по уборке в нашем первом пакете для PowerWash Simulator 2, созданном совместно с Warner Bros. Interactive Entertainment и Cartoon Network», — заявила генеральный директор FuturLab Кирсти Ригден. По её словам, команда вложила в DLC любовь к сериалу и яркие креативные решения, чтобы фанаты могли получить максимально насыщенный и забавный опыт. Adventure Time Pack открывает игрокам двери в мир безумных уборок и незабываемых встреч с героями любимого мультфильма.