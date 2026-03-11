PowerWash Simulator 2 получил крупное обновление с новой "Миниатюрной деревней"

FuturLab выпустила обновление версии 1.2 для PowerWash Simulator 2, добавив новое бесплатное задание «Миниатюрная деревня», первую запись в «Хрониках Кальдеры» и ряд улучшений, запрошенных сообществом.

Игроки теперь могут переназначать клавиши, подстраивая управление под свои предпочтения, а новые «Регуляторы мертвой зоны контроллера» обеспечивают более точную настройку ввода. Также появилась возможность штабелирования мебели в домашней базе, что даёт больше свободы в организации пространства.

«Миниатюрная деревня» доступна всем пользователям бесплатно и добавляет уникальный вызов для любителей тщательной очистки. Обновление улучшает удобство игры и расширяет возможности настройки, делая PowerWash Simulator 2 ещё более гибкой и приятной в управлении.

Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, позволяя фанатам насладиться новыми заданиями и улучшениями прямо сейчас.