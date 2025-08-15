PowerWash Simulator 2 получила цену и новые детали - кооп на диване, новые локации и мощное мыло

FuturLab представила новый трейлер PowerWash Simulator 2, в котором раскрыла цену продолжения релаксового симулятора мойки под давлением. Игра обойдётся в $24,99 / €24,99 / £19,99 / ¥2970, при этом региональные цены будут соответствовать или даже ниже этих значений на старте.

Сиквел предложит свежую кампанию с новыми локациями, включая Sponge Valley и Power Falls, а также домашнюю базу, которую можно обустраивать и приглашать туда друзей. Появится улучшенное оборудование, в том числе более мощные виды мыла. Играть можно как в одиночку, так и в онлайне с разделением прогресса в кампании.

Главная новинка — кооператив с разделённым экраном, позволяющий мыть всё подряд прямо с дивана. В ближайшие месяцы разработчики раскроют больше функций.

Релиз PowerWash Simulator 2 запланирован на конец 2025 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. На Gamescom (20–24 августа) посетители смогут протестировать новые уровни и снаряжение.