PowerWash Simulator 2 выйдет в Xbox Game Pass с первого дня релиза

Фанаты «самого чистого» симулятора могут радоваться — PowerWash Simulator 2 будет доступен подписчикам Xbox Game Pass сразу в день выхода. Об этом разработчики объявили на выставке Gamescom 2025, где посетители также смогли опробовать демоверсию игры.

Ранее FuturLab подтверждала, что продолжение выйдет осенью 2025 года, но точная дата релиза пока не раскрыта. Однако уже сейчас ясно: подписчики сервиса Microsoft смогут приступить к уборке сразу в день запуска.

Первая часть PowerWash Simulator также появилась в Game Pass в день релиза в 2022 году и до сих пор остаётся в каталоге. Правда, дополнительные DLC тогда не входили в подписку — и пока неизвестно, сохранится ли такая политика в отношении второй части.

Что нового в PowerWash Simulator 2:

свежая сюжетная кампания с множеством новых локаций;

многоэтапные заказы и уникальные задания;

новые инструменты, включая альпинистскую систему и подъёмник, позволяющие добираться до труднодоступных мест;

собственная база, которую можно обустраивать найденными предметами;

поддержка онлайн-кооператива с общей прогрессией и локальной совместной игры.

Таким образом, PowerWash Simulator 2 не только продолжает традиции оригинала, но и заметно расширяет их, добавляя больше возможностей для кооперативной игры и творчества.