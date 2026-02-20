В марте PowerWash Simulator 2 получит ряд нововведений и исправлений

Работа над симулятором мойки возобновилась в октябре прошлого года с выходом PowerWash Simulator 2 на консолях и ПК. Сейчас FuturLab работает над новым контентом и улучшениями для своего симулятора мойки.

В марте игра получит обновление 1.2 с рядом изменений. К ним относятся переназначение клавиш, возможность складывания мебели и ползунки для мертвы зон на контроллере. Конечно же, будут включены и оптимизации производительности и исправления ошибок.

Наконец, в это же время будет представлен первый бесплатный уровень «Хроник Кальдеры».