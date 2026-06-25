Актер Pragmata признался, что Capcom не ожидала такого глубокого эмоционального отклика от игроков

Исполнитель роли инженера Хью Уильямса в научно-фантастическом хите Pragmata Дэвид Менкин поделился неожиданными подробностями восприятия игры. В недавнем интервью актер открыто рассказал, что руководство японской компании Capcom изначально совершенно не понимало, как именно глобальная аудитория встретит их совершенно новую интеллектуальную собственность. Разработчики во многом рисковали, делая ставку на экспериментальный сюжет про выживание на заброшенной лунной станции.

По словам Менкина, проект неожиданно для всех превзошел внутренние ожидания и превратился в настоящий культурный феномен. В Сети за игрой быстро закрепилось ироничное, но крайне теплое звание главного симулятора «Космического папы». История вынужденного партнерства обычного человека и маленькой девочки-андроида Дианы смогла задеть за живое миллионы пользователей по всему миру, которые разглядели в фантастическом экшене глубокую личную драму.

Они понятия не имели, как будет воспринята эта игра, и насколько близко к сердцу люди примут историю Хью и Дианы. Сейчас я регулярно получаю невероятно трогательные сообщения от игроков со всего мира, которые признаются, что проект заставил их сесть и серьезно задуматься о своих собственных отношениях с семьей, детьми и близкими.

Сама Capcom на фоне оглушительного успеха уже официально рассматривает Pragmata в качестве своей новой долгосрочной франшизы.

Руководители издательства активно намекают на неизбежное производство полноценного продолжения истории. Геймдиректор оригинального экшена также публично подтвердил, что вся команда авторов с огромной радостью вернется к развитию этой вселенной, как только руководство даст зеленый свет.