Актриса Валерия Шевченко рассказала о процессе озвучки андроида Дианы в экшене Pragmata от Capcom

Российская актриса дубляжа Валерия Шевченко поделилась подробностями работы над русскоязычной локализацией приключенческого экшена Pragmata от компании Capcom. В интервью она рассказала о процессе утверждения на роль андроида Дианы, сложностях записи реплик и своем отношении к использованию искусственного интеллекта в озвучке.

Валерии Шевченко сейчас 13 лет, но она работает в сфере дубляжа с 5 лет. Роль андроида Дианы в Pragmata стала ее первой главной ролью в видеоиграх. По словам актрисы, изначально все записи отправлялись разработчикам в Японию, где авторы проекта лично выбрали ее голос для русскоязычной версии персонажа. Ранее Шевченко также принимала участие в неофициальном дубляже Silent Hill 2 Remake, где озвучила Лору.

В процессе работы над Pragmata актриса узнавала сюжет постепенно, по мере озвучивания сцен вместе с режиссером. Шевченко отметила, что дубляж видеоигр имеет свои особенности по сравнению с фильмами и мультфильмами. Например, дополнительные реплики и подсказки персонажей часто приходится записывать без видеоряда, в так называемое черное поле. Самой сложной сценой для нее стал эпизод со взломом кода, где требовалось быстро и четко произносить комбинации цифр, что потребовало более 15 дублей.

Локализация игры также содержит отсылку к советскому мультфильму Ну, погоди!, которую Шевченко озвучила вместе с коллегами. В оригинальной версии персонажи обменивались фразами Заяц - Волк. Заяц - Волк, что было сохранено и адаптировано в русскоязычной версии. Шевченко добавила, что ей понравился сюжет игры, а также баланс взаимоотношений между Дианой и Хью. В 2026 году проект получил положительные отзывы от игроков за качество русскоязычного озвучивания.

Обсуждая будущее индустрии, актриса выразила мнение, что искусственный интеллект через 10-15 лет сможет точно копировать голоса, однако он не способен передать живые эмоции и нюансы так, как это делает профессиональный актер. В дальнейшем Шевченко хотела бы попробовать себя в роли отрицательного персонажа, так как до этого ей в основном доставались положительные герои.