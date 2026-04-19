Актёр из Pragmata избегал постов о Луне, чтобы случайно не нарушить эмбарго

Актёр Дэвид Менкин, исполнивший роль главного героя Хью в научно-фантастической игре Pragmata, признался, что во время работы над проектом старался крайне осторожно вести себя в соцсетях — даже когда речь шла о его любимой теме, космосе.

В интервью он рассказал, что хотел написать о миссии «Артемида-2», однако в итоге отказался от этой идеи. По словам актёра, он опасался, что публикация может каким-то образом нарушить правила эмбарго, связанные с игрой.

Менкин отметил, что ограничения вокруг проекта были достаточно строгими, поэтому он предпочёл не рисковать. Шутя, актёр добавил, что не хотел, чтобы представители Capcom начали подозревать его в публикации изображений Луны, связанных с игрой.

Интерес к космосу у актёра давний. За свою карьеру он неоднократно участвовал в проектах, связанных с космической тематикой. Например, он озвучивал Люка Скайуокера в Lego Star Wars: The Skywalker Saga, а также играл Нила Армстронга в различных проектах.

По словам Менкина, работа над Pragmata также была необычной из-за особенностей записи. Актёры озвучивали свои реплики отдельно, а затем ориентировались на уже записанные фразы партнёров, что является распространённой практикой в индустрии.

Несмотря на сложности процесса, актёр отметил, что остался доволен результатом и высоко оценил работу команды, благодаря которой все элементы проекта в итоге сложились в единое целое.