Авторы Pragmata рассказали, как объединили бои в духе Resident Evil 4 и головоломки со взломом

Capcom продолжает создавать абсолютно новые вселенные для проверки необычных геймплейных идей, несмотря на целый ворох прибыльных франшиз за спиной. Следующим смелым экспериментом японского разработчика станет амбициозный научно-фантастический экшен Pragmata, который, по словам самих авторов, попытается переосмыслить жанр экшенов от третьего лица. В преддверии запуска геймдиректор Чо Ёнхи и продюсеры Наото Ояма и Эдвин Эдсё дали интервью изданию Game Developer, раскрыв ключевые особенности проекта.

События игры развернутся на лунной базе, которая оказалась захвачена вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом и роботами. Главным героям — астронавту-инженеру Хью Уильямсу и таинственному андроиду Диане — предстоит объединить усилия, чтобы выжить.

Фундаментом геймплея Pragmata стала неординарная попытка скрестить классическую стрельбу от третьего лица и... решение головоломок. Во время напряженных боев игроку необходимо удерживать противника на прицеле оружия, в то время как на правой стороне экрана разворачивается мини-игра по взлому в реальном времени - авторы сравнивают ее с классической «Змейкой». По словам продюсера Эдвина Эдсё, разработчики осознанно пошли на такой риск. Они с самого начала избегали создания «очередного шутера», поэтому добавили элемент контроля двух персонажей одновременно. Совмещение хакерских навыков Дианы с арсеналом Хью позволило сделать ощещения от простой стрельбы намного интереснее..

Что касается темпа и чуства боя, студия искала золотую середину, вдохновляясь Resident Evil 4 и более динамичной, аркадной эстетикой забытой классики PN.03. По мере продвижения по сюжету механика взлома будет эволюционировать, давая игроку все больше опций. Система устроена так, чтобы не вызывать ощущения рутины, побуждая геймеров искать собственный баланс между атакой и защитой.

Важнейшей частью игры станет взаимодействие двух героев, чью динамику геймдиректор описывает как более дружелюбную и светлую версию отношений Джоэла и Элли из The Last of Us. Развивать их связь можно будет в мирном хабе — Убежище. Там Хью может собирать данные и печатать на 3D-принтере различные предметы с Земли. Знакомя Диану с элементами культуры человечества, игроки будут открывать новые грани их истории и дополнительные диалоги.

Любопытно, что творческий и изобретательный подход студии проявляется не только в геймдизайне, но и в позиционировании продукта. Так, совсем недавно пиар-отдел игры весьма оригинально напомнил о себе, когда авторы Pragmata удачно подшутили над реальной космической миссией агентства NASA на Луну.

Официальный выход многообещающего экшена Pragmata для платформ текущего поколения состоится уже через несколько дней.