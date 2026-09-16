Бесплатное DLC для Pragmata с образами из "Мегамена" выйдет 17 сентября

Компания Capcom официально представила загружаемый контент "Mega Man Pack" для научно-фантастического экшена Pragmata. Анонс состоялся в рамках презентации Capcom Spotlight, приуроченной к выставке Tokyo Game Show 2026. Дополнение станет доступно для загрузки уже завтра, 17 сентября, и распространяться будет абсолютно бесплатно для всех владельцев игры.

"Mega Man Pack" - это специальная коллаборация между Pragmata и одной из самых узнаваемых франшиз Capcom. В рамках этого кроссовера главные герои игры Хью и Диана смогут примерить два комплекта тематических костюмов, выполненных в стилистике культовых персонажей Мегамена и Ролл. Костюмы не только изменят внешний вид персонажей, но и позволят разнообразить их лунные приключения.

Помимо косметических предметов, дополнение включает дополнительные жесты для персонажей и новую фоновую музыку, которая добавит атмосфере игры нотки ностальгии по классическим платформерам Capcom.