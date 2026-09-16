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Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 032 оценки

Бесплатное DLC для Pragmata с образами из "Мегамена" выйдет 17 сентября

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Компания Capcom официально представила загружаемый контент "Mega Man Pack" для научно-фантастического экшена Pragmata. Анонс состоялся в рамках презентации Capcom Spotlight, приуроченной к выставке Tokyo Game Show 2026. Дополнение станет доступно для загрузки уже завтра, 17 сентября, и распространяться будет абсолютно бесплатно для всех владельцев игры.

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"Mega Man Pack" - это специальная коллаборация между Pragmata и одной из самых узнаваемых франшиз Capcom. В рамках этого кроссовера главные герои игры Хью и Диана смогут примерить два комплекта тематических костюмов, выполненных в стилистике культовых персонажей Мегамена и Ролл. Костюмы не только изменят внешний вид персонажей, но и позволят разнообразить их лунные приключения.

Помимо косметических предметов, дополнение включает дополнительные жесты для персонажей и новую фоновую музыку, которая добавит атмосфере игры нотки ностальгии по классическим платформерам Capcom.

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