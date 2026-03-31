Больше никаких переносов: Pragmata официально "ушла на золото"

Компания Capcom сообщила радостную новость для всех фанатов сай-фай экшенов: долгожданная игра Pragmata завершила финальную стадию разработки и официально "ушла на золото". Это означает, что игра полностью готова к тиражированию и поступит в продажу точно в запланированный срок - 17 апреля 2026 года. В подтверждение было опубликовано групповое фото всей команды разработчиков Capcom, которые радуются новости.
Игра, анонсированная еще в 2020 году, пережила несколько переносов, но теперь наконец-то добралась до финишной прямой. Pragmata - это атмосферный приключенческий экшен в сай-фай оболочке, где игрокам предстоит исследовать лунную станцию и Землю в роли астронавта Хью, который сопровождает таинственную девочку-андроида Диану.
Ну а то. Ведь переносов после "ухода на золото" никогда не случалось.
