Больше никаких переносов: Pragmata официально "ушла на золото"

Компания Capcom сообщила радостную новость для всех фанатов сай-фай экшенов: долгожданная игра Pragmata завершила финальную стадию разработки и официально "ушла на золото". Это означает, что игра полностью готова к тиражированию и поступит в продажу точно в запланированный срок - 17 апреля 2026 года. В подтверждение было опубликовано групповое фото всей команды разработчиков Capcom, которые радуются новости.

Игра, анонсированная еще в 2020 году, пережила несколько переносов, но теперь наконец-то добралась до финишной прямой. Pragmata - это атмосферный приключенческий экшен в сай-фай оболочке, где игрокам предстоит исследовать лунную станцию и Землю в роли астронавта Хью, который сопровождает таинственную девочку-андроида Диану.