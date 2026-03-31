Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 307 оценок

Больше никаких переносов: Pragmata официально "ушла на золото"

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Capcom сообщила радостную новость для всех фанатов сай-фай экшенов: долгожданная игра Pragmata завершила финальную стадию разработки и официально "ушла на золото". Это означает, что игра полностью готова к тиражированию и поступит в продажу точно в запланированный срок - 17 апреля 2026 года. В подтверждение было опубликовано групповое фото всей команды разработчиков Capcom, которые радуются новости.

Игра, анонсированная еще в 2020 году, пережила несколько переносов, но теперь наконец-то добралась до финишной прямой. Pragmata - это атмосферный приключенческий экшен в сай-фай оболочке, где игрокам предстоит исследовать лунную станцию и Землю в роли астронавта Хью, который сопровождает таинственную девочку-андроида Диану.

Индустрия
Константин335

Жду

Семафор

Гоп-стоп, гипервизор подошел из-за угла.

Гоп-стоп, денува снова ты пала,

Теперь рыдать уже поздно,

Видишь это все в последний раз.

Пользователь ВКонтакте

ГАЛЬ У НАС ОТМЕНА // Денис Иванов

Александр Гоголев

Капком вперед! Ты купить!

Grandshot

Ну а то. Ведь переносов после "ухода на золото" никогда не случалось.

"hippin' in"

