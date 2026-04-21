Британцы выбрали PS5 и Switch 2: Pragmata на Xbox продается вдвое хуже, чем на платформе Nintendo

Научно-фантастический экшн Pragmata от Capcom уверенно дебютировал в британском чарте, заняв вторую строчку рейтинга. Несмотря на то что игре не удалось обойти лидера недели в лице Living the Dream, проект продемонстрировал впечатляющие результаты для нового IP. Успех игры подтвердил высокий спрос на технологичные блокбастеры в сеттинге научной фантастики среди местной аудитории.

Главной особенностью старта стало подавляющее доминирование платформы PlayStation 5, на которую пришлось 81% всех проданных физических копий. Это подчеркивает сильные позиции Sony на британском рынке в сегменте крупнобюджетных экшн-проектов. Высокая концентрация продаж на одной платформе сделала Pragmata ключевым драйвером активности для владельцев PS5 на этой неделе.

Настоящей сенсацией стало распределение долей между остальными консолями: версия для Nintendo Switch 2 (13%) продалась вдвое лучше, чем версия для Xbox Series X|S (6%). Столь скромные показатели Xbox на фоне успеха новой консоли от Nintendo стали неожиданностью для аналитиков.

Pragmata наглядно продемонстрировала изменение рыночного ландшафта, где «железо» нового поколения от Nintendo начинает активно вытеснять конкурентов в мультиплатформенных продажах.