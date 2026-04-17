Capcom анонсировала официальную фигурку Хью и Дианы из Pragmata

Издательство Capcom совместно с линейкой Creators Model анонсировало фигурку Хью и Дианы из сай-фай экшена Pragmata в масштабе 1/7. Этот экземпляр, выпущенный под строгим внутренним надзором японского разработчика, обещает стать новым словом в дизайне коллекционных фигурок по видеоиграм.

В центре композиции - главный герой Хью в массивном защитном EVA-костюме, который выступает в роли щита для девочки-андроида Дианы. Скульпторы с высокой детализацией проработали каждый вентиль, шарнир и панель его промышленной брони, создавая ощущение функциональности и инопланетной эстетики.

Габариты фигуры составляют приблизительно 28 см в высоту, 20 см в ширину и 29 см в длину. Цена (со скидкой 22%) - 28314 йен (около 13500 рублей). Предзаказы уже открыты, но отправлять начнут с 31 января 2027.