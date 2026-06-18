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Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.9 886 оценок

Capcom бесплатно раздаст всем игрокам Pragmata разукрашенный скафандр "Каракули" для Хью из демо-версии

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Capcom решила порадовать фанатов Pragmata сюрпризом: разукрашенный скафандр Scribble Suit (Каракули), который так полюбился игрокам по демо-версии, наконец-то станет доступен в основной игре. Об этом стало известно во время сегодняшней праздничной трансляции, приуроченной ко Дню отца в Японии.

Capcom проведет стрим по Pragmata в честь Дня отца в Японии

Мероприятие, прошедшее в эксклюзивном формате для японской аудитории, было посвящено впечатляющему достижению Pragmata - игра разошлась тиражом в 2 миллиона копий всего за 16 дней после релиза. Однако главной темой для обсуждения в соцсетях стал не коммерческий успех, а анонс обновления, которое многие фанаты ждали с нетерпением.

Согласно заявлению разработчиков, уже 19 июня все владельцы игры смогут бесплатно загрузить и использовать очаровательный костюм на протяжении всего прохождения. Ранее Scribble Suit был эксклюзивом демо-версии и был недоступен в релизной версии, что стало настоящим разочарованием для тех, кто успел полюбить этот милый дизайн.

Scribble Suit (Каракули) - это не просто скин, а настоящий арт-объект, созданный руками Дианы. Весь стандартный скафандр главного героя Хью покрыт ее рисунками: тут и смайлики, и цветы, и яблоки, и другие забавные каракули. Помимо внутриигрового бонуса, Capcom подготовила для японских фанатов конкурс с эксклюзивными призами. Среди них - маленькая подушка в виде чиби-версии Дианы и рисунок с изображением Хью и Дианы, держащихся за руки.

Раздачи и скидки
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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

// Максим Леонов

qDan

"Лицо" на скафандре выглядит проработанней и живее, чем морды персонажей из "Веилгея".

И не могу не отметить, что японские версии Шаурмы и Пеньсэра выглядят ощен ковайно, жаль только не рассказали, у кого отжали подушку и рисунок для последующей реализации.