Capcom бесплатно раздаст всем игрокам Pragmata разукрашенный скафандр "Каракули" для Хью из демо-версии

Capcom решила порадовать фанатов Pragmata сюрпризом: разукрашенный скафандр Scribble Suit (Каракули), который так полюбился игрокам по демо-версии, наконец-то станет доступен в основной игре. Об этом стало известно во время сегодняшней праздничной трансляции, приуроченной ко Дню отца в Японии.

Мероприятие, прошедшее в эксклюзивном формате для японской аудитории, было посвящено впечатляющему достижению Pragmata - игра разошлась тиражом в 2 миллиона копий всего за 16 дней после релиза. Однако главной темой для обсуждения в соцсетях стал не коммерческий успех, а анонс обновления, которое многие фанаты ждали с нетерпением.

Согласно заявлению разработчиков, уже 19 июня все владельцы игры смогут бесплатно загрузить и использовать очаровательный костюм на протяжении всего прохождения. Ранее Scribble Suit был эксклюзивом демо-версии и был недоступен в релизной версии, что стало настоящим разочарованием для тех, кто успел полюбить этот милый дизайн.

Scribble Suit (Каракули) - это не просто скин, а настоящий арт-объект, созданный руками Дианы. Весь стандартный скафандр главного героя Хью покрыт ее рисунками: тут и смайлики, и цветы, и яблоки, и другие забавные каракули. Помимо внутриигрового бонуса, Capcom подготовила для японских фанатов конкурс с эксклюзивными призами. Среди них - маленькая подушка в виде чиби-версии Дианы и рисунок с изображением Хью и Дианы, держащихся за руки.