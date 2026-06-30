Capcom едва не провалила Pragmata: первые версии игры внутри студии назвали "совершенно неинтересными"

Разработка Pragmata оказалась куда сложнее, чем предполагали поклонники. В недавнем интервью режиссёр игры Чо Ёнхи признался, что первые играбельные версии проекта получили крайне жёсткую оценку внутри самой Capcom.
По словам разработчика, отзывы были настолько негативными, что команда всерьёз задумалась о масштабной переработке проекта.
Это было сокрушительно. Нам сказали, что игра совершенно неинтересная,
— рассказал Чо Ёнхи.
Вместо того чтобы отказаться от своих идей, разработчики решили пересмотреть ключевые игровые механики. Многие элементы были фактически созданы заново, а неудачные решения полностью переработаны.
Наши неудачи привели нас к успеху,
— добавил Чо Ёнхи.
Продюсер Наото Ояма добавил, что команда на протяжении всей разработки постоянно проводила игровые тесты и собирала отзывы игроков и сотрудников. Именно благодаря многочисленным итерациям разработчикам удалось найти баланс между стрельбой, взломом и исследованием окружения — тремя основными механиками Pragmata.
Напомним, Pragmata была впервые анонсирована ещё в 2020 году во время презентации PlayStation 5, однако затем несколько раз переносилась и на долгое время практически исчезла из информационного поля. Игра добралась до релиза лишь весной 2026 года, получив в целом положительные отзывы критиков и игроков. По данным Capcom, менее чем за три недели продажи новой научно-фантастической IP превысили 2 миллиона копий, что компания назвала большим успехом для совершенно новой франшизы.
Да и последнюю версию можно также назвать
дорогая кэпкам, верни мне лучшую девочку - тощую матерящуюся без сисек Мойрочку, запили мне ревэлайшен 3 с рейдом. Можно без сюжетки главное чтоб рейд был и Мойрочка и скин оригинальный оставь пжл, тот что с сиськами наверх и татухой на pope
А последняя часть прям сильно интересная? Красивая? Да… Но сюжет будто пробегают для галочки, история из разряда "сказочки для детишек". Даже как инструмент для продвижения каких‑то ценностей получилось совсем слабо.
Изначально я думал, что мы будем играть за робота, который защищает человеческую девочку от других роботов на станции. Представлял, как он пытается понять, как мыслят мешки с костями, постепенно проникается к ним… В общем, рисовал себе вайб уровня фильма "Я робот". Зря не изучил подробнее информацию об игре.
В итоге оказалось вот это… Ну, раз в год сойдёт пройти. Всё равно для меня Capcom, это в первую очередь Resident Evil.