Capcom едва не провалила Pragmata: первые версии игры внутри студии назвали "совершенно неинтересными"

Разработка Pragmata оказалась куда сложнее, чем предполагали поклонники. В недавнем интервью режиссёр игры Чо Ёнхи признался, что первые играбельные версии проекта получили крайне жёсткую оценку внутри самой Capcom.

По словам разработчика, отзывы были настолько негативными, что команда всерьёз задумалась о масштабной переработке проекта.

Это было сокрушительно. Нам сказали, что игра совершенно неинтересная,

— рассказал Чо Ёнхи.

Вместо того чтобы отказаться от своих идей, разработчики решили пересмотреть ключевые игровые механики. Многие элементы были фактически созданы заново, а неудачные решения полностью переработаны.

Наши неудачи привели нас к успеху,

— добавил Чо Ёнхи.

Продюсер Наото Ояма добавил, что команда на протяжении всей разработки постоянно проводила игровые тесты и собирала отзывы игроков и сотрудников. Именно благодаря многочисленным итерациям разработчикам удалось найти баланс между стрельбой, взломом и исследованием окружения — тремя основными механиками Pragmata.

Напомним, Pragmata была впервые анонсирована ещё в 2020 году во время презентации PlayStation 5, однако затем несколько раз переносилась и на долгое время практически исчезла из информационного поля. Игра добралась до релиза лишь весной 2026 года, получив в целом положительные отзывы критиков и игроков. По данным Capcom, менее чем за три недели продажи новой научно-фантастической IP превысили 2 миллиона копий, что компания назвала большим успехом для совершенно новой франшизы.