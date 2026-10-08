Capcom изначально планировала сделать Pragmata сурвайвал-хоррором

Разработчики из Capcom признались, что на ранних этапах производства научно-фантастический экшен Pragmata планировался как полноценный хоррор. О смене концепции рассказал главный продюсер проекта Масатика Кавата в интервью изданию The Ringer.

Учитывая производственный ад, в который попал проект — его анонсировали еще в 2020 году, а релиз состоялся только 17 апреля 2026 года — изменения в масштабах и концепции были ожидаемы. По словам Каваты, команда сознательно отказалась от элементов ужастика, чтобы избежать внутренней конкуренции с флагманской франшизой издательства — Resident Evil.

«На ранних этапах разработки Capcom experimented с самыми разными форматами. В какой-то момент мы действительно думали сместить фокус в сторону хоррора. Однако, оценив ситуацию со стороны, мы поняли, что речь идет о совершенно новой интеллектуальной собственности и новой франшизе. Выпускать еще один хоррор, который неизбежно делил бы общие элементы с Resident Evil, показалось нам не лучшим решением для развития нового бренда», — объяснил Кавата.

Напомним, что Pragmata доступна на ПК и консолях текущего поколения.