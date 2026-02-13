Capcom на State of Play назвала дату выхода Pragmata и показала эффектный трейлер

На сегодняшней трансляции State of Play 2026 компания Capcom наконец поставила точку в череде переносов и молчания вокруг своего самого загадочного научно-фантастического долгостроя. Экшен-адвенчура Pragmata получила официальную дату релиза — игра выйдет 24 апреля 2026 года на PlayStation 5.

Свежий трейлер под названием «World View» вернул зрителей в ту самую городскую локацию, которая запомнилась многим еще по дебютному анонсу игры несколько лет назад. Видео продемонстрировало уникальную динамику между главными героями: пока Хью берет на себя роль бойца и перестрелки с противниками, его спутница-андроид Диана использует энергетические способности для хакерских атак и решения головоломок прямо в бою.

Для тех кто не плохо знаком с игрой, сюжет перенесет игроков в недалекое будущее, где дуэту предстоит выжить на холодной лунной исследовательской станции. Capcom также напомнила, что опробовать игру можно уже сейчас — демоверсия Pragmata доступна для скачивания на всех платформах.