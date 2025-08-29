Capcom опровергла теории фанатов о том, что Pragmata - это секретная игра Mega Man

Компания Capcom официально опровергла популярную в Интернете теорию фанатов о том, что ее новая научно-фантастическая игра Pragmata на самом деле является тайным возрождением серии Mega Man.

По поводу Pragmata активно ходили разные слухи. Кто-то считал, что эта игра, представляющаяся новой IP, на самом деле является частью серии Mega Man. Тот факт, что ее действие происходит на лунной базе, а врагами являются роботы, был уже достаточным поводом для сомнений.

В интервью VGC продюсер Наото Ояма разъяснил ситуацию. Нет, Pragmata — это не новая игра в серии Mega Man.

«Pragmata — это не игра Mega Man. Это совершенно новая игра от Capcom. Я также был одним из продюсеров Mega Man Battle Network Legacy Collection, поэтому я рад, что люди, которые любят Mega Man, с таким же энтузиазмом относятся и к Pragmata. Для меня приятно видеть, что люди так позитивно настроены по отношению к игре»

Ранее этим летом Capcom вновь подтвердила свое уважение к франшизе Mega Man и заявила, что продолжает искать способы возродить классическую серию игр.

Capcom впервые анонсировала Pragmata — редкую оригинальную IP от издателя, наиболее известного по Monster Hunter, Resident Evil и Street Fighter — еще в июне 2020 года. С тех пор ее выпуск несколько раз откладывался, и теперь он запланирован на 2026 год.