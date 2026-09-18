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Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 034 оценки

Capcom опубликовала новый трейлер Pragmata, посвященный коллаборации с серией Mega Man

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На прошедшей презентации Capcom Spotlight в рамках Tokyo Game Show 2026 был представлен новый трейлер научно-фантастического экшена Pragmata, посвященный коллаборации с легендарной серией Mega Man. Бесплатный набор Mega Man Pack уже доступен для игры. В него входят два вида скинов для обоих главных героев, дополнительные жесты и новая фоновая музыка.

События Pragmata разворачиваются в недалеком будущем. Главные герои - Хью и его компаньон - андроид Диана - должны действовать сообща, пробираясь через холодную лунную исследовательскую станцию. Pragmata вышла 17 апреля на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam и Nintendo Switch 2.

Трейлеры 22 Обновления 6
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2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
North235

Блин, зря я посмотрел ролик... Теперь захотелось в третий раз игру пройти. Только без этих уродских скинов )