Capcom опубликовала новый трейлер Pragmata, посвященный коллаборации с серией Mega Man

На прошедшей презентации Capcom Spotlight в рамках Tokyo Game Show 2026 был представлен новый трейлер научно-фантастического экшена Pragmata, посвященный коллаборации с легендарной серией Mega Man. Бесплатный набор Mega Man Pack уже доступен для игры. В него входят два вида скинов для обоих главных героев, дополнительные жесты и новая фоновая музыка.

События Pragmata разворачиваются в недалеком будущем. Главные герои - Хью и его компаньон - андроид Диана - должны действовать сообща, пробираясь через холодную лунную исследовательскую станцию. Pragmata вышла 17 апреля на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam и Nintendo Switch 2.