Capcom опубликовала свой классический опрос на конец года, и Pragmata, похоже, все еще существует

Согласно опросу Capcom, проведенному на конец года, Pragmata всё ещё находится в разработке, и это продолжается вызывать интерес у фанатов. Эта игра была анонсирована еще в 2020 году и представляет собой научно-фантастический проект с амбициозным геймплеем и историей, о которой пока известно довольно мало. В последний раз Capcom делилась новостями об игре на стадии анонса, и многие ждали подробности относительно её выхода.
Кроме того, в том же опросе были упомянуты и другие предстоящие игры компании, такие как сиквел Okami, одной из самых культовых игр Capcom, и Onimusha: Way of the Sword — переосмысленная версия классического боевого экшена, который также переживает возрождение. Это свидетельствует о продолжении работы Capcom над восстановлением и расширением своих популярных франшиз.
Ожидания от Pragmata очень высоки, и поклонники продолжают следить за развитием событий, надеясь на новые детали в будущем.
да прогромату походу судьба Deep Down постигла кепком уже 2 покаления анонсит игру типо некст гена и забивает на неё
Релиз сразу после Deep Dawn, отвечаю.
Очень ждал проект, но думаю если и выйдет, то ещё не один листочек с извинениями и зачёркнутой датой мы увидим.