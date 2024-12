Capcom опубликовала свой классический опрос на конец года, и Pragmata, похоже, все еще существует

Согласно опросу Capcom, проведенному на конец года, Pragmata всё ещё находится в разработке, и это продолжается вызывать интерес у фанатов. Эта игра была анонсирована еще в 2020 году и представляет собой научно-фантастический проект с амбициозным геймплеем и историей, о которой пока известно довольно мало. В последний раз Capcom делилась новостями об игре на стадии анонса, и многие ждали подробности относительно её выхода.

Кроме того, в том же опросе были упомянуты и другие предстоящие игры компании, такие как сиквел Okami, одной из самых культовых игр Capcom, и Onimusha: Way of the Sword — переосмысленная версия классического боевого экшена, который также переживает возрождение. Это свидетельствует о продолжении работы Capcom над восстановлением и расширением своих популярных франшиз.

Ожидания от Pragmata очень высоки, и поклонники продолжают следить за развитием событий, надеясь на новые детали в будущем.