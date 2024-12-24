Capcom опубликовала свой классический опрос на конец года, и Pragmata, похоже, всё ещё существует

Согласно опросу Capcom, проведённому на конец года, Pragmata всё ещё находится в разработке, и это продолжает вызывать интерес у фанатов. Эта игра была анонсирована еще в 2020 году и представляет собой научно-фантастический проект с амбициозным геймплеем и историей, о которой пока известно довольно мало. В последний раз Capcom делилась новостями об игре на стадии анонса, и многие ждали подробности относительно её выхода.
Кроме того, в том же опросе были упомянуты и другие предстоящие игры компании, такие как сиквел Okami, одной из самых культовых игр Capcom, и Onimusha: Way of the Sword — переосмысленная версия классического боевого экшена, который также переживает возрождение. Это свидетельствует о продолжении работы Capcom над восстановлением и расширением своих популярных франшиз.
Ожидания от Pragmata очень высоки, и поклонники продолжают следить за развитием событий, надеясь на новые детали в будущем.
да прогромату походу судьба Deep Down постигла кепком уже 2 покаления анонсит игру типо некст гена и забивает на неё
Так и есть походу, дальше трейлера не ушли, ни геймплея, ни внятной информации о чём игра и как она играться будет, маркетинговый булшит одним словом
В слитых хакерами файлах из Кепком про выход Прагматы вообще ни слова. Либо она выйдет вообще ближе к 2030-ому.
Релиз сразу после Deep Dawn, отвечаю.
Очень ждал проект, но думаю если и выйдет, то ещё не один листочек с извинениями и зачёркнутой датой мы увидим.
Прошел опрос, у меня составилось впечатление скорее о том, в каком порядке будут выпускать ближайшие игры, а не то, что вы хотите увидеть от нас, т.к. там ни слова не было про жанры, тайтлы и прочее.
Выпустят такую же лажу как ДД2
Только недавно пересматривал Game Awards 2020 и вспомнил об этой игре. Даже не верится, что прошло 4 года с момента анонса 😱
Надеюсь, что игра когда-нибудь выйдет в свет.